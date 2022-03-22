12 млн руб. получит НАО на поддержку рынка труда

Власти РФ направит финансовую помощь НАО на поддержку рынка труда, предупреждение безработицы во время санкций. Округ получит 12,8 млн руб. Их направят на создание временных мест и организацию оплачиваемых работ, профобучение, допобразование.



Постановлением Правительства Ненецкому округу выделены деньги на реализацию допмер снижения напряженности на рынке труда.



Деньги пойдут на организацию общественных работ для зарегистрированных в службе занятости, временного трудоустройства находящихся под риском увольнения. Направление получит 10,6 млн руб.



Второе – организация профобучения, дополнительного профобразования работников предприятий под риском увольнения. На это выделили 2,2 млн руб.



Департамент труда НАО ведет работу с Минтруда РФ, принимает нормативные акты внутри субъекта РФ, заключает соглашения.



Деньги, которые Правительство выдели региону, должны использоваться в интересах жителей округа. Власти в первую очередь позаботяться о людях без работы, под риском потери работы. Все должны быть поддержаны. Предусмотрены временные контракты и обучение. Глава НАО Ю. Бездудный обещает строго спрашивать всех ответственных по этому вопросу.