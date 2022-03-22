12 млн руб. получит НАО на поддержку рынка труда

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 22.03.2022

Власти РФ направит финансовую помощь НАО на поддержку рынка труда, предупреждение безработицы во время санкций. Округ получит 12,8 млн руб. Их направят на создание временных мест и организацию оплачиваемых работ, профобучение, допобразование.

Постановлением Правительства Ненецкому округу выделены деньги на реализацию допмер снижения напряженности на рынке труда.

Деньги пойдут на организацию общественных работ для зарегистрированных в службе занятости, временного трудоустройства находящихся под риском увольнения. Направление получит 10,6 млн руб.

Второе – организация профобучения, дополнительного профобразования работников предприятий под риском увольнения. На это выделили 2,2 млн руб.

Департамент труда НАО ведет работу с Минтруда РФ, принимает нормативные акты внутри субъекта РФ, заключает соглашения.

Деньги, которые Правительство выдели региону, должны использоваться в интересах жителей округа. Власти в первую очередь позаботяться о людях без работы, под риском потери работы. Все должны быть поддержаны. Предусмотрены временные контракты и обучение. Глава НАО Ю. Бездудный обещает строго спрашивать всех ответственных по этому вопросу.





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