Вологодская область не стала лидером регионов по уровню благосостояния семей

Список опубликован РИА "Новости" на основании анализа экономических показателей. Учитывалось много факторов, в том числе возможный остаток средств в среднестатистической семье с одним, двумя детьми после минимальных необходимых расходов. Все данные были за прошлый год.



Лидер рейтинга благосостояния - Ямало-Ненецкий округ, где в семье с ребенком на остатке 102478 руб., с 2 детьми - 115542 руб. Плохи дела в Кабардино-Балкарии, где у семьи с ребенком остаток 631 руб., с 2 детьми - 14841 руб.



Вологодчина в рейтинге заняла 38-е место. Здесь в семье с ребенком остаток 27941 руб., с 2 детьми - 38831 руб.



Что означает этот остаток? Это деньги, которые остаются в семье после уплаты налогов, оплаты квитанций за коммунальные платежи, оплаты за детсады и сборы в школе. Можно сказать, что там, де зарплаты меньше, дела обстоят хуже, так как на себя не остается денег, приходится во многом себе отказывать, занимать деньги. Что касается пенсионеров, у которых минимальная пенсия, то их показатели в рейтинге не учитывались, иначе результаты были бы совсем другими. У пенсионеров не хватает денег даже на обязательные платежи.

