В НАО работают над расширением несырьевого экспорта

Департамент экономики и финансов НАО работает над развитием экспортной деятельности. Именно об этом говорили на первом заседании Экспортного совета при губернаторе округа.



По Указу от 21.06.2020, к 2030 г. национальный экспортный рост несырьевых неэнергетических товаров составит 70% к показателю 2020 г. Такой план, и добиться его выполнения нужно рядом мероприятий.



Замгубернатора НАО Т. Логвиненко отмечает, что эта задача для Ненецкого округа сложновыполнимая, так как регион всегда являлся больше экспортером сырья. Основа экспорта - сырая нефть и рыба. Рост экспорта напрямую связан с расширением в НАО нефтедобычи.



Нужно сформировать регполитику в сфере экспортной деятельности, найти, развить экспортный потенциал за счет лучших практик, совместного совершенствования экспортной среды.



«Российский экспортный центр» уже применяет практики, разработал экспортный стандарт для совершенствования экспортной среды. Документ является комплексом мер, чья реализация даст возможность сформировать эффективную инфраструктуру, увеличить количество экспортеров, объемы экспорта.