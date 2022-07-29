Череповец вошел в десятку лучших моногородов России

Череповец - лидер среди моногородов по количеству представителей МСБю Несмотря на небольшие габариты города, здесь огромноые количество субъектов малого и среднего бизнеса.



Мэр Череповца В. Германов поздравил местных жителей и предпринимателей с хорошим местом в рейтинге. Череповец получает престижную награду уже 4-й год подряд. В этом городе 20 тыс. предприятий, ИП, самозанятых, все активно работают, развиваются, расширяются.



В Череповце постоянно открываются новые заводы, возрождаются отрасли. Недавно открылись завод по выпуску интеллектуальных приборов учета, водогрейных котлов, спустили на воду первую баржу, построенную на Череповецком судостроительном заводе, а Индустриальный парк открыл 2 высокотехнологичных производства - домостроительный комбинат и центр производства и обслуживания электрооборудования.



Всего в списке было 319 моногородов, а в десятку лучших попали Менделеевск, Набережные Челны (Республика Татарстан), Тольятти, Тулун, Губкин, Кировск, Павловск, Невинномысск, Благовещенск.

