Череповец вошел в десятку лучших моногородов России
Череповец - лидер среди моногородов по количеству представителей МСБю Несмотря на небольшие габариты города, здесь огромноые количество субъектов малого и среднего бизнеса.
Мэр Череповца В. Германов поздравил местных жителей и предпринимателей с хорошим местом в рейтинге. Череповец получает престижную награду уже 4-й год подряд. В этом городе 20 тыс. предприятий, ИП, самозанятых, все активно работают, развиваются, расширяются.
В Череповце постоянно открываются новые заводы, возрождаются отрасли. Недавно открылись завод по выпуску интеллектуальных приборов учета, водогрейных котлов, спустили на воду первую баржу, построенную на Череповецком судостроительном заводе, а Индустриальный парк открыл 2 высокотехнологичных производства - домостроительный комбинат и центр производства и обслуживания электрооборудования.
Всего в списке было 319 моногородов, а в десятку лучших попали Менделеевск, Набережные Челны (Республика Татарстан), Тольятти, Тулун, Губкин, Кировск, Павловск, Невинномысск, Благовещенск.
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