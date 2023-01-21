3,6 млрд руб. инвестировали в реконструкцию причала мурманского Торгового порта

Мурманская область >> Экономика >> 21.01.2023

В морского Торговом порте идет реконструкция второго причала и расширение инфраструктуры.

После реконструкции причал сможет поднять грузооборот до 5 млн тонн, весь порт - до 20 млн тонн.

Самый первый причал на этом месте построили еще в 1916 г., в 1962 г. реконструировали. Сейчас создается новое сооружение. Работы продолжаются 1 год, а завершится должны к середине текущего года.

Уже смонтировано необходимое оборудование, началась тестовая эксплуатация. Здесь полностью заменят инженерных коммуникаций, увеличат мощности трансформатподстанций, заменят сети связи и электроснабжения. Стационарную систему орошения уже тестируют в круглогодичном режиме. Первая погрузка пройдет в конце весны.

Устройство ливневой канализации экологично. Оно сможет забирать весь объем стока с промплощадки, отправлять стоки в очистные сооружения.

Сооружение в высокой степени готовности, поэтому уже во второй половине года можно рассчитывать на увеличение доходов, и, соответственно, объема налоговых отчислений. Это выгодно и городу, и порту, и всей Мурманской области.














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