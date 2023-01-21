3,6 млрд руб. инвестировали в реконструкцию причала мурманского Торгового порта

В морского Торговом порте идет реконструкция второго причала и расширение инфраструктуры.



После реконструкции причал сможет поднять грузооборот до 5 млн тонн, весь порт - до 20 млн тонн.



Самый первый причал на этом месте построили еще в 1916 г., в 1962 г. реконструировали. Сейчас создается новое сооружение. Работы продолжаются 1 год, а завершится должны к середине текущего года.



Уже смонтировано необходимое оборудование, началась тестовая эксплуатация. Здесь полностью заменят инженерных коммуникаций, увеличат мощности трансформатподстанций, заменят сети связи и электроснабжения. Стационарную систему орошения уже тестируют в круглогодичном режиме. Первая погрузка пройдет в конце весны.



Устройство ливневой канализации экологично. Оно сможет забирать весь объем стока с промплощадки, отправлять стоки в очистные сооружения.



Сооружение в высокой степени готовности, поэтому уже во второй половине года можно рассчитывать на увеличение доходов, и, соответственно, объема налоговых отчислений. Это выгодно и городу, и порту, и всей Мурманской области.





















