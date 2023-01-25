Власти Архангельской области хотят включить мост через Кузнечиху в федеральную госпрограмму

Архангельская область >> Экономика >> 25.01.2023

Строительство нового моста заметно расширит возможности порта Архангельска по обработке грузов, заявил на совещании в Совете Федерации министр экономического развития региона Виктор Иконников. Более того, мост через реку Кузнечиху рассматривается как ключевой проект в процессе развития регионального транспортного узла. Поэтому Архангельская область попросила включить его строительство в федеральную программу, регулирующую развитие транспортной системы страны.

Возможности действующего моста существенно ограничены – большегрузный транспорт может пользоваться им только ночью. Единственной альтернативой пока является понтонная переправа.

Ориентировочная сумма вложений в строительство 300-метрового нового моста составляет 10,5 млрд рублей. Общая протяженность переправы с подходами и съездами приближается к 2 километрам.

Еще одним объектом, на реконструкцию которого потребуются федеральные средства, является путепровод в Кузнечихинском промышленном узле. Существующее сооружение, которое может пропускать автомобили максимальной массой не более 18 тонн, находится в аварийном состоянии. На устранение проблемы, по оценке региональных властей, потребуется 1,3 млрд рублей. Виктор Иконников попросил включить в федеральную программу и этот проект.





Рекомендуем по теме:

Соломбалу и Архангельск соединит мост

В Череповце построят мост за 15 млрд руб.

Мост через р. Тулома удлинят на 20 м

Онлайн-трансляцию возведения моста запустили в Полярном

Новый ж/д мост через реку Кола откроют 28 сентября

Под Мурманском провели испытания нового ж/д моста


Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета