Власти Архангельской области хотят включить мост через Кузнечиху в федеральную госпрограмму

Строительство нового моста заметно расширит возможности порта Архангельска по обработке грузов, заявил на совещании в Совете Федерации министр экономического развития региона Виктор Иконников. Более того, мост через реку Кузнечиху рассматривается как ключевой проект в процессе развития регионального транспортного узла. Поэтому Архангельская область попросила включить его строительство в федеральную программу, регулирующую развитие транспортной системы страны.



Возможности действующего моста существенно ограничены – большегрузный транспорт может пользоваться им только ночью. Единственной альтернативой пока является понтонная переправа.



Ориентировочная сумма вложений в строительство 300-метрового нового моста составляет 10,5 млрд рублей. Общая протяженность переправы с подходами и съездами приближается к 2 километрам.



Еще одним объектом, на реконструкцию которого потребуются федеральные средства, является путепровод в Кузнечихинском промышленном узле. Существующее сооружение, которое может пропускать автомобили максимальной массой не более 18 тонн, находится в аварийном состоянии. На устранение проблемы, по оценке региональных властей, потребуется 1,3 млрд рублей. Виктор Иконников попросил включить в федеральную программу и этот проект.