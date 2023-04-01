Пенсионеры в Архангельске получат новую льготную карту «Поморье»

Архангельская область >> Экономика >> 01.04.2023

В Архангельске будут введены новые льготы для пенсионеров, которые будут действовать в общественном транспорте. Сначала мера поддержки распространялась лишь на автобусы, но с прошлого года льготу расширили на курсирующий по ключевым островным частям и центру города речной транспорт. Пенсионерам для поездок выдадут карту «Поморье».

Льгота выгодна тем, кто часто ездит на дачу в островную часть Архангельска или постоянно живет там. Добираться оттуда до центра неудобно и дорого, а это приходится делать часто.

Карта выдается лицам 70 лет + вместо «Льготной». Но обе карты будут рабочие. Обменивать ее тем, кто получил «Льготную», не надо.

Нововведение обусловлено введением с 1 апреля в городе возможности электронной оплаты проезда в общественном транспорте, над чем долго работал местный телекоммуникационный центр. 

Новые льготные карты «Поморье» можно получить в «Архтелецентре» на Троицком пр., 45 в 09:00 - 18:00 с понедельника по пятницу (перерыв 13:00 - 14:00). Карта дает право на 60 бесплатных поездок в один квартал.





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