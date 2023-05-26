Между окружными НКО распределили 12 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 26.05.2023

Департамент внутренней политики округа подвел итог конкурса соцориентированных НКО на получение грантов из региональной казны на реализацию соцпроектов.

Гранты получили 22 организации из 45, принимавших участие в конкурсе. Суммы разные, от 200 до 700 тыс. руб. На эти деньги пройдет ярмарка НКО, обустроят экотропу для экскурсий, проведут серию танцевальных мастер-классов, тренировку и участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе, обучающий интенсив для сельских глав «Мое любимое село».

Деньги должны идти только на цели, на которые выделялись. Этот вопрос будет строго контролироваться. Запланированные мероприятия должны быть реализованы в оговоренные сроки с 26 мая этого года до 1 декабря 2025 г.

Все они должны иметь социальную направленность - помогать семьям с детьми, пенсионерам, молодежи в разных видах деятельности - культуре, искусстве, спорте, реабилитации, образовании и мн. др. Если по истечению отведенного на реализацию проекта времени деньги не будут использованы, они будут отозваны.






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