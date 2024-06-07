В НАО 14 родовых общин КМНС получат помощь из окружной казны

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 07.06.2024

Сумма грантов оленеводам от государства составит 5,1 млн руб. 

В Департаменте внутренней политики округа сообщили, что деньги представителям СРО могут направить на традиционную хоздеятельность. Средства должны быть использованы оленеводами на покупку материалов для ремонта кочевых домов, упряжи, транспорта, запчастей, электрогенераторов. Если община занимается традиционным рыболовством, могут купить средства для промысла: моторные лодки, моторы для них и инструментарий для регулярной работы. Если община занимается традиционным или художественным промыслом, она может купить швейные, распошивальные машины, ткань для нюков, паниц, балаганов, совиков, маличных рубашек.

Все гранты предоставляются по госпрограмме НАО по сохранению и развитию малочисленных коренных народностей Севера в округе. Программа должна поддержать людей в их деятельности, традициях, сохранении обрядов, культуры, образа жизни.

Всего поддержку получат 14 родовых общин Ненецкого округа. Каким образом будут распределяться суммы, не сообщается.





Рекомендуем по теме:

Окружные НКО могут получить до 400 тыс. руб. на развитие межнациональных отношений

Начался прием заявок на субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области

Молодежь НАО получит гранты за свои таланты

В НАО утвердили порядок предоставления субсидий СРО по ставке 164,8 руб. на голову северного оленя

Ненецкие общины хотят получать бюджетные гранты

Представители НАО вернулись с наградами с Международной выставки "Сокровища Севера. Мастера и художники России"


В Коми погибают перелетные птицы

300 млн выделено на открытие детсада в Кириллове

В период половодья ожидается высокий уровень воды в НАО

В Петрозаводске продают самый крупный кинотеатр

Территорию вологодского предприятия благоустроят вместе с ремонтом Пошехонского шоссе

ОНФ требует от Вельского района восстановить «Новый старый форштадт»

В Нарьян-Маре обновили экспозицию проекта «Приразломное»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета