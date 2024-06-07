В НАО 14 родовых общин КМНС получат помощь из окружной казны

Сумма грантов оленеводам от государства составит 5,1 млн руб.



В Департаменте внутренней политики округа сообщили, что деньги представителям СРО могут направить на традиционную хоздеятельность. Средства должны быть использованы оленеводами на покупку материалов для ремонта кочевых домов, упряжи, транспорта, запчастей, электрогенераторов. Если община занимается традиционным рыболовством, могут купить средства для промысла: моторные лодки, моторы для них и инструментарий для регулярной работы. Если община занимается традиционным или художественным промыслом, она может купить швейные, распошивальные машины, ткань для нюков, паниц, балаганов, совиков, маличных рубашек.



Все гранты предоставляются по госпрограмме НАО по сохранению и развитию малочисленных коренных народностей Севера в округе. Программа должна поддержать людей в их деятельности, традициях, сохранении обрядов, культуры, образа жизни.



Всего поддержку получат 14 родовых общин Ненецкого округа. Каким образом будут распределяться суммы, не сообщается.