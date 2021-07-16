Долг муниципалитетов Коми увеличился

Республика Коми >> Экономика >> 11.07.2024

За первый квартал 2024 г. районы и города Коми сократили долг перед банками, вышестоящими бюджетами, а потом снова влезли в долги.

Минфин Коми сообщает, что на начало года муниципальный долг был 3 млрд 360 млн руб. Он снизился в первом квартале на 153,9 млн, а затем, во 2-м, снова вырос и перешагнул отметку в 156,9 млн. На 1 июля общая задолженность составляет 3 млрд 363 млн.

В 1-м квартале задолженность перед банками снизилась в 21 раз (было 1,9 млрд стало 90 млн руб.). Во 2-м квартале сумма увеличилась на 100 млн за счет Воркуты, которая взяла кредит на 110 млн. Сысольский район отдал 10 млн.

На данный момент заемными деньгами пользуются 2 муниципалитета - Воркута (180 млн), Сосногорск (10 млн).

В первом квартале муниципалитеты замещали частные кредиты бюджетными. В начале года размер муниципального долга составил 1,46 млрд руб., через 3 месяца — 3,12 млрд, во 2-м квартале размер увеличился на 57 млн. Во 2-м квартале увеличили долги Усть-Цилемский (+29 млн), Вуктыл (+22 млн), Койгородский (+13,5 млн), Сысольский районы (+9,4 млн).





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