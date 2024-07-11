В Коми растет объем производства, строительства, розничной торговли

Экономика в Коми в 1-м полугодии характеризуется увеличением объемов промпроизводства, строительства, розничной торговли. Снизились объемы услуг населению, ввод жилья, перевозки грузов автотранспортом.



Снизилось число безработных (официальных).



Комистат подвел итоги полугодия. Индекс промпроизводства составил 102,5%, что обусловлено положительными тенденциями по добычи полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электроэнергией, паром, газом, кондиционированием. Сдерживали рост падение объемов водоснабжения, водоотведения, сбора мусора.



Больше добыто угля и произведено дизтоплива. Меньше стали выпускать мяса, субпродуктов из домашней птицы.



3,4 млн куб. м необработанных лесоматериалов заготовлено, и это на 5,9% меньше прошлогоднего аналогичного периода.



Выросло производство яиц, оленины, конины, крольчатины, поголовье свиней.



Объемы строительных работ составили 16,9 млрд руб., что на 24,2% больше прошлогоднего показателя. Ввод жилья на 1,3% снизился. Сданы 1564 квартиры площадью 109,7 тыс. кв. м. На индивидуальную застройку пришлось 63% жилья (69,6 тыс. квадратов).

Инфляция составила 104,3%.