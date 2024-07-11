В Коми растет объем производства, строительства, розничной торговли

Республика Коми >> Экономика >> 06.08.2024

Экономика в Коми в 1-м полугодии характеризуется увеличением объемов промпроизводства, строительства, розничной торговли. Снизились объемы услуг населению, ввод жилья, перевозки грузов автотранспортом.

Снизилось число безработных (официальных).

Комистат подвел итоги полугодия. Индекс промпроизводства составил 102,5%, что обусловлено положительными тенденциями по добычи полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электроэнергией, паром, газом, кондиционированием. Сдерживали рост падение объемов водоснабжения, водоотведения, сбора мусора.

Больше добыто угля и произведено дизтоплива. Меньше стали выпускать мяса, субпродуктов из домашней птицы.

3,4 млн куб. м необработанных лесоматериалов заготовлено, и это на 5,9% меньше прошлогоднего аналогичного периода.

Выросло производство яиц, оленины, конины, крольчатины, поголовье свиней.

Объемы строительных работ составили 16,9 млрд руб., что на 24,2% больше прошлогоднего показателя. Ввод жилья на 1,3% снизился. Сданы 1564 квартиры площадью 109,7 тыс. кв. м. На индивидуальную застройку пришлось 63% жилья (69,6 тыс. квадратов).
Инфляция составила 104,3%.





Рекомендуем по теме:

В Ухте обсудили особый налоговый режим для сверхвязкой и высоковязкой нефти

Жители Коми меньше стали сберегать деньги

В строительных организациях Коми не ожидают роста производства в начале года

Рост цен на нефтепродукты в Коми составил 12%

Промышленность Коми показывает минусовые результаты

Уровень металлургического производства в Мурманской области вырос в 1,3 раза


Вологодские учителя могут принять участие в проекте «Земский специалист»

В Карелии открылась выставили на обозрение редкий самовар

В НАО проводят исследования р. Пеша и Белая для развития аквакультуры

Долг муниципалитетов Коми увеличился

Фестиваль “Тайбола” в Архангельской области стал провальным

Арктика стала комфортной для работы и жизни

Комистат изучил самые редкие в Коми виды спорта
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета