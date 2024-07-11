Архангельск подготовился к форуму «Арктика — Регионы»

Архангельская область >> Экономика >> 10.08.2024


На днях, в рамках II форума состоялось заседание «Арктика — на шаг впереди». На нем обсудили доступность Арктики с точки зрения сырьевой базы за счет развития атомной маломощной энергетики, Севморпуть как единую транспортную коммуникацию в регионе, перспективы его развития, потенциал Арктики для международного сотрудничества, направление развития региона в среднесрочной перспективе, инвестиционную привлекательность арктических регионов.

В 2024 г. форум станет дискуссионной площадкой, пройдет серия сессий, посвященных опорным городам Арктики РФ. В частности рассмотрят лучшие мировые практики в этом направлении. Состоится конференция по СМП при поддержке «Росатома». В рамках деловой повестки изучат стратегические вопросы уровня федерации.

Сейчас значение транспортно-логистического узла Архангельска многократно возросла. Для снятия инфраструктурных ограничений будет применен комплекс мер господдержки с бюджетными инвестициями, комбинированными программами, основанными на государственно-частном партнерстве и арктической концессии в частности.

Губернатор АО А. Цыбульский отметил, что в текущем году Архангельск станет местом для диалога органов власти, бизнеса, общества, науки. Специалисты изучат развитие опорных арктических городов, механизмы реализации их мастер-планов. Много внимания уделят Северному морскому пути, инфраструктуре портов, судоходству, судоремонту, подготовке кадров.





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