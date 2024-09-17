Карельская семья тратит на коммунальные платежи больше 6 тыс. руб. в месяц
Специалисты составили рейтинг субъектов РФ по доле расходов одной семьи на коммунальные платежи. Они посчитали, сколько российская семья тратит на коммунальные платежи. В прошлом году больше всего платили на Чукотке, меньше - в Астраханской области.
По доле расходов на оплату ЖКУ, отопления, сета первые места у Калмыкии, Астраханской области, Дагестана. Их затраты - 6,3-6,7% общих расходов. Семья на коммуналку тратит в Калмыкии – 3 168 руб., в Дагестане – 4 141, Астраханской области – 3 667.
Высокие затраты на Чукотке, в Амурской области, Бурятии - до 14% потребительских расходов. На Чукотке на ЖКХ уходит 9 300 руб., в Бурятии – 5 446, Амурской области – 5 706.
Карелия занимает 72 место в рейтинге. Доля затрат карельской семьи составила 11% потребительских расходов, затраты на коммуналку - 6266 руб.
По стране ежемесячные траты семьи на ЖКУ - 5 397 руб. В Магаданской области - 10 341 руб., в Москве - 9 629.
Эксперты имеют свои объяснения такой разницы в тратах между регионами - уровнем совокупных расходов, тарифы на ЖКУ, уровень газификации, объемы потребления в зависимости от климатических условий.
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