Карельская семья тратит на коммунальные платежи больше 6 тыс. руб. в месяц

Республика Карелия >> Экономика >> 17.09.2024

Специалисты составили рейтинг субъектов РФ по доле расходов одной семьи на коммунальные платежи. Они посчитали, сколько российская семья тратит на коммунальные платежи. В прошлом году больше всего платили на Чукотке, меньше - в Астраханской области.

По доле расходов на оплату ЖКУ, отопления, сета первые места у Калмыкии, Астраханской области, Дагестана. Их затраты - 6,3-6,7% общих расходов. Семья на коммуналку тратит в Калмыкии – 3 168 руб., в Дагестане – 4 141, Астраханской области – 3 667.

Высокие затраты на Чукотке, в Амурской области, Бурятии - до 14% потребительских расходов. На Чукотке на ЖКХ уходит 9 300 руб., в Бурятии – 5 446, Амурской области – 5 706.

Карелия занимает 72 место в рейтинге. Доля затрат карельской семьи составила 11% потребительских расходов, затраты на коммуналку - 6266 руб.

По стране ежемесячные траты семьи на ЖКУ - 5 397 руб. В Магаданской области - 10 341 руб., в Москве - 9 629.

Эксперты имеют свои объяснения такой разницы в тратах между регионами - уровнем совокупных расходов, тарифы на ЖКУ, уровень газификации, объемы потребления в зависимости от климатических условий.





Рекомендуем по теме:

Мурманская область вошла в топ регионов по тратам на сигареты и выпивку

Вологодская область не стала лидером регионов по уровню благосостояния семей

Жители Коми меньше стали сберегать деньги

Власти Вологды будут предлагать многодетным семьям "земельный сертификат"

На зиму в НАО увеличат компенсацию на коммунальные расходы на селе

Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону


?Жители НАО могут получить бесплатное профобразование по проекту «Демография»

Власти Карелии утвердили программу экоразвития до 2030 г.

Аэропорт Петрозаводска оштрафован за халатное отношение к сотрудникам

6 из 10 архангелогородцев не хотят видеть на детях школьную форму советского образца

Московский дом учителя подбирает организатора тура в Заполярье

Памятник Петру Великому открыли на Вологодчине

400 детей из НАО отдохнули на Черном море по окружным путевкам
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета