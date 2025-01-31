Заключенные Карелии перевыполнили план на 35%

Республика Карелия >> Экономика >> 31.01.2025

Отбывающие срок в исправительных учреждениях республики не просто так едят свой хлеб. Они работают, и в 2024 г. выпустили продукции на 308 млн руб., перевыполнив план на 35%.

Лидеры отраслей по объему производства - электротехническая с 44%, лесная с 19%, швейная с 15,5%. Рост объемов производства по сравнению с прошлогодним показателем увеличился на 2,5 млн руб. в каждой.

Постоянную работу имеют не все заключенные, а лишь 93%. Они подлежат обязательной трудовой деятельности. За свою работу они получают зарплату, которая ежегодно повышается, и в 2024 г. повысилась на 35%. Эти деньги частично идут на погашение долгов и штрафов заключенных, частично остаются.

Напомним, что заключенные могут работать в разных сферах, от выпекания хлеба до лесозаготовок. Известны случаи, когда исправительные учреждения открывают собственный небольшой бизнес, например, пекарню или производство домашней утвари. Это приносит стабильный доход и учреждению, и самими заключенным, а в будущем может дать вышедшим на свободу профессию.





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