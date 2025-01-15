Мурманскому морскому рыбному порту вернут нефтеперевалочный комплекс

Суд принял решение в пользу областной прокуратуры по поводу возвращения в собственность АО «ММРП», считающегося стратегическим предприятием, нефтеперевалочного комплекса, сообщает пресс-служба ведомства. Его кадастровая стоимость превышает 4 млрд рублей. Бывший акционер и руководитель порта, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве, в течение нескольких лет осуществлял вывод активов в аффилированную компанию. Она оформляла права собственности на имущество на другие фирмы и позже была ликвидирована.



Мурманский морской рыбный порт был национализирован согласно иску Генпрокуратуры в 2022 году, 100% акций предприятия перешли в государственную собственность. За 7 лет до этого его приватизировали за 1 млрд рублей. Порт оказывает услуги по хранению и перевалке рыбопродукции и иных грузов. За прошлый год грузооборот АО «ММРП» вырос на 34% и достиг 418 тыс тонн. Основной объем перевалки был сформирован за счет рыбопродукции – более 278 тыс тонн.



После национализации порта его новое руководство заявило о том, что предприятие досталось государству в плохом состоянии, поскольку были потеряны многие активы. В списке недостающего имущества, помимо комплекса нефтеперевалки, значатся железнодорожная ветка, несколько складских зданий. Судебные разбирательства по поводу их возврата под контроль АО «ММРП» продолжаются.