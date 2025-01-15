В Вологде пересмотрят условия для инвестора программы КРТ

Вологодская область >> Экономика >> 12.02.2025

Закончилась процедура торгов на заключение договора комплексного развития территории жилзастройки на ул. Гагарина. Пришлось признать торги несостоявшимися, потому что на них не поступило ни одной заявки. Это говорит о том, что условия для потенциальный инвесторов непривлекательные, и их стоит пересмотреть.

Горадминистрация Вологды уже этим занимается. После утверждения новых условий по части обязанностей города и застройщика, проект КРТ будет заново выставлен на аукцион. Пересмотр условий не отразится на правах граждан.

Торги ранее проводились на право заключения договора о КРТ жилзастройки на ул. Панкратова, Гагарина, Петина, Преображенского и Западной. В нее также попали дома на ул. Детская, Гончарная, Народная, Средняя, Череповецкая, Узком пер. В границах программы 28 аварийных, 37 ветхих многоэтажек, 9 частных домов, 11 нежилых, среди которых детсад №110, Центр народной культуры. Все здания, кроме детсада, должны быть снесены под новую застройку.

По социально ориентированной концепции планируется только многоэтажная застройка на 170 тыс. квадратов жилья. К школе №24 пристроят новую, на 1,2 тыс. учеников, и детский сад на 350 детей.





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