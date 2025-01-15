В Вологде пересмотрят условия для инвестора программы КРТ
Закончилась процедура торгов на заключение договора комплексного развития территории жилзастройки на ул. Гагарина. Пришлось признать торги несостоявшимися, потому что на них не поступило ни одной заявки. Это говорит о том, что условия для потенциальный инвесторов непривлекательные, и их стоит пересмотреть.
Горадминистрация Вологды уже этим занимается. После утверждения новых условий по части обязанностей города и застройщика, проект КРТ будет заново выставлен на аукцион. Пересмотр условий не отразится на правах граждан.
Торги ранее проводились на право заключения договора о КРТ жилзастройки на ул. Панкратова, Гагарина, Петина, Преображенского и Западной. В нее также попали дома на ул. Детская, Гончарная, Народная, Средняя, Череповецкая, Узком пер. В границах программы 28 аварийных, 37 ветхих многоэтажек, 9 частных домов, 11 нежилых, среди которых детсад №110, Центр народной культуры. Все здания, кроме детсада, должны быть снесены под новую застройку.
По социально ориентированной концепции планируется только многоэтажная застройка на 170 тыс. квадратов жилья. К школе №24 пристроят новую, на 1,2 тыс. учеников, и детский сад на 350 детей.
Рекомендуем по теме:
В Карелии система фиксации нарушений ПДД помогла выписать штрафов на 440 млн руб.
В Мурманске наблюдается всплеск туризма
В Сыктывкаре пройдет «Екатерининский бал»
Мобильная медицинская бригада НАО начала свою работу в деревни Андег
В Вологде продолжается «дЕльный круговорот»
Мурманск попал в топ-10 авианаправлений из Санкт-Петербурга
Генеральный план Северодвинска претерпел изменения