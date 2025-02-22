В НАО увеличат финансирование строительства сельского жилья «30 на 70»
Губернатор округа Ю. Бездудный одобрил эффективную программу, благодаря которой владельцами жилья в селах стали 180 семей. «30 на 70» - это программа предоставления соцвыплат на возведение жилья в селах: 70% затрат компенсирует казна округа, 30% - личные средства.
В 2025 г. в бюджете НАО на программу выделят 28 млн руб. Бездудный предлагает увеличить финансирование, и это предложение вынесено на сессию Собрания депутатов.
Соцподдержку в форме выплат на окончание начатого строительства частных домов предоставляют лицам, проживающим на территории округа от 5 лет, с размером среднедушевого семейного дохода семьи от 70% прожиточного минимума в НАО на человека. Постановка на учет возможна только при проживании в селе. Лица, оставшиеся без жилья по причине стихийного бедствия, ЧС, пожара, обладают первоочередным правом на соцвыплаты.
Реализуется программа в плановом порядке. В год предоставляется 18 сертификатов для возведения дома. Участнику в очереди предоставляется одноразовая выплата на частичную компенсацию затрат на строительство.
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