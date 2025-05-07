В Мурманском морском торговом порту замедлилось падение грузооборота

Мурманская область >> Экономика >> 07.05.2025

В апреле порт обработал 951,9 тыс. т. грузов. Это менее аналогичного показателя 2024 г. на 2,8%.

Всего в первом квартале ММТП перевалил 3,058 млн т грузов, меньше на 19%, чем в прошлом году за аналогичный период.

Глава производства порта А. Ризниченко отметил, что рыночная конъюнктура изменилась. Спрос на уголь увеличился, и только это позволило хоть как-то удержаться на плаву, не допустив серьезного упадка грузооборота. По прогнозам в мае объем грузооборота также может сохраниться за счет железорудного концентрата Ковдорского ГОК.

Отгружено 92 тысячи тонн. Пока о результатах судить рано. Более точные цифры будут известны после 15 мая, когда отгрузят Кузбасс и КГОК.

В прошлом месяце объем переваленных грузов состоял исключительно из угля. Мощности позволяют переваливать в год 24 млн т генеральных, навалочных и насыпных грузов.

На угольную отрасль негативно повлияла мировые цены, упавшие на 40%, цены на коксующийся уголь, упавшие на 4%. При этом расходы на транспортировку экспорта поднялись на 25%, себестоимость добычи увеличилась на 20%. Также плохо сказались на отрасли санкции против российских компаний, инфраструктурные лимиты. Стоит учитывать и отдаленность Мурманска, из-за которой получаются высокие транспортные расходы.





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