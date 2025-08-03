В Архангельске обсудили расширение экспорта и развитие Арктики

На форуме «Арктика — Регионы» состоялось заседание комиссий Госсовета РФ по темам экспорта и Северного морского пути, где обсуждали портовую инфраструктуру Арктики для обеспечения отлаженной работы Трансарктического коридора и улучшение экспортного потенциала северных регионов.



В обсуждении принимали участие министр по развитию Арктики, Дальнего Востока А. Чекунков и многие представители бизнеса и власти.



В Арктике крупные компаний РФ инвестировали 30 трлн руб. Большая часть денег пошла на производство товаров на экспорт по Северному морпути. СМП выгоден лишь при условии комплексного развития всей Арктики, ее транспортных связей, опорных городов.



Губернатор АО А. Цыбульский выделил высокий потенциал Трансарктического коридора, который важен для решения задач по увеличением несырьевого экспорта к 2030 г. на 2/3.



Выход на новые рынки нуждается в поддержке инфраструктуры для экспортеров, поэтому СМП с Трансарктическим транспортным коридором будут развиваться.