187 млн руб. долгов накопили жители Вологодчины за свет

На начало осени суммарная задолженность за электроэнергию выросла на 8,8 млн руб.

По статистике Северной сбытовой компании больше всего должников в Череповце, Соколе, Вологде, Сокольском и Вологодском округах, Череповецком районе. Все рекорды побил житель д. Нефедово в Вологодском округе, далее идут владельцы коттеджей в Вологде на ул. Гоголя, Ананьинская, с. Старое.



Неплательщики стоят на контроле отдела управления. Больше должникам списывать долги никто не будет. Для снижения задолженности будут введены ограничения на доступ к электроснабжению, в долги будут взиматься через суд. Должникам придется выплатить задолженность за потребление ресурса, все набежавшие пени и штрафы, а также судебные издержки.



Большая часть должников за электричество не платила 3 - 6 месяцев, но есть и неплательщики больше полугода. Свыше 1200 вологжан должны от 30 тыс. руб.



Жители, не согласные с начислениями, могут обратиться в офисы компании, на sevesk.ru, ЛК lk.sevesk.ru, через группу ВКонтакте, где задолженность оплачивается без комиссии. Об оплате нужно сообщить в компанию, приложив чек, чтобы адрес убрали из ограничительного списка энергоснабжения.









