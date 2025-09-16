187 млн руб. долгов накопили жители Вологодчины за свет

Вологодская область >> Экономика >> 16.09.2025

На начало осени суммарная задолженность за электроэнергию выросла на 8,8 млн руб.
По статистике Северной сбытовой компании больше всего должников в Череповце, Соколе, Вологде, Сокольском и Вологодском округах, Череповецком районе. Все рекорды побил житель д. Нефедово в Вологодском округе, далее идут владельцы коттеджей в Вологде на ул. Гоголя, Ананьинская, с. Старое.

Неплательщики стоят на контроле отдела управления. Больше должникам списывать долги никто не будет. Для снижения задолженности будут введены ограничения на доступ к электроснабжению, в долги будут взиматься через суд. Должникам придется выплатить задолженность за потребление ресурса, все набежавшие пени и штрафы, а также судебные издержки.

Большая часть должников за электричество не платила 3 - 6 месяцев, но есть и неплательщики больше полугода. Свыше 1200 вологжан должны от 30 тыс. руб.

Жители, не согласные с начислениями, могут обратиться в офисы компании, на sevesk.ru, ЛК lk.sevesk.ru, через группу ВКонтакте, где задолженность оплачивается без комиссии. Об оплате нужно сообщить в компанию, приложив чек, чтобы адрес убрали из ограничительного списка энергоснабжения.








Рекомендуем по теме:

У института предпринимательства Архангельска арестовали технику за налоговые долги

«Мусорного оператора» Вологодской области могут признать банкротом

Налоговая задолженность за 2 года в Карелии снижена на 1 млрд руб.

459 должников по налогам из Череповца не могут покинуть страну

Долги по зарплате в Карелии растут с каждым годом

Северодвинских должников-арендаторов муниципальных земель и объектов начали вызвать "на ковер" на администрацию


Горадминистрация Мончегорска не нашла подрядчика на демонтаж «заброшек» даже за 78 млн

В Вологодской области создан электронный реестр объектов благоустройства

Петрозаводского комара-гиганта уберут с площадки бывшего ОТЗ

5 проектов Вологодчины стали лауреатами конкурса комфортной городской среды

Из Архангельской области в космос запустили ракету

Жители НАО убрали 200 кубометров мусора в рамках акции «Чистая Арктика»

В Мурманске стартовала масштабная осенняя ярмарка
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета