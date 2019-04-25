Северный завоз выполнен на 98%

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 04.10.2025

29 сел Ненецкого округа из 32 уже получили все необходимые на зиму энергоресурсы, о чем рассказала Н. Михайлова, возглавляющая Заполярный район на совещании губернатора региона И. Гехт.

Разгружен уголь в Выучейском, на очереди Индига, Волонга, Пеша. В последней подходит к завершению выгрузка угля, далее плавкран переместится в Волонгу. В Индигу плавкран приедет из Выучейского. Суда с энергоресурсами готовы принять в населенных пунктах. На полную выгрузку может уйти несколько дней, если не помешают погодные условия.

В текущем году контракт выполняет компания Вертикаль. Она должна выполнить северную выгрузку в объеме 20 тыс. т угля, 7,3 тыс. куб./м дров, 10,8 т дизтоплива, 54 т бензина, 836 т топливных брикетов, 79 т масел, смазок.

Во всех муниципалитетах созданы контрольные комиссии, осуществляющие надзор за качеством поставок и энергоресурсов. Комиссии состоят из специалистов Севержилкомсервиса, депутатов, местного населения.

Напомним, что цель северного завода — обеспечить топливом все отдаленные участки округа, куда в зимнее время доступа не будет. 





