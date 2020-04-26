Тринадцатый рейс «Плавучего университета» перенесен на 2021 год

Рейс научного корабля «Профессор Молчанов» на Новую Землю из Архангельска в этом году не состоится по причине распространения коронавируса.



С 2012 г. Северный Арктический университет и управление гидрометеослужбы каждое лето отправляли экспедиции на научном судне. Участниками плавания были преподаватели и студенты САФУ, специалисты научных морских институтов, выполнявшие комплекс исследований за 3 недели рейса. Они работали на борту, высаживались на острова Шпицбергена, Новой Земли, Земли Франца-Иосифа.



Экспедиции «Арктического плавучего университета» - часть научно-образовательной программы, а для НИИ – возможность провести изыскания в Арктике, провести курс лекций и занятий.



Тринадцатый рейс был фактически готов. К нему готовился экипаж «Профессора Молчанова». По плану исследователи должны были посетить Новую Землю, мыс Желания, острова Греэм-Белл, Гукера, Хейса, архипелаг Земля Франца-Иосифа.



Но как судну в море может помешать короноварус, остается загадкой, поскольку экипаж и пассажиры в городах высаживаться не собирались. В 2021 г. маршрут экспедиции, как и образовательная программа, не изменятся.