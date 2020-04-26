Тринадцатый рейс «Плавучего университета» перенесен на 2021 год

Архангельская область >> Образование >> 24.05.2020

Рейс научного корабля «Профессор Молчанов» на Новую Землю из Архангельска в этом году не состоится по причине распространения коронавируса. 

С 2012 г. Северный Арктический университет и управление гидрометеослужбы каждое лето отправляли экспедиции на научном судне. Участниками плавания были преподаватели и студенты САФУ, специалисты научных морских институтов,  выполнявшие комплекс исследований за 3 недели рейса. Они работали на борту, высаживались на острова Шпицбергена, Новой Земли, Земли Франца-Иосифа.

Экспедиции «Арктического плавучего университета» - часть научно-образовательной программы, а для НИИ – возможность провести изыскания в Арктике, провести курс лекций и занятий.

Тринадцатый рейс был фактически готов. К нему готовился экипаж «Профессора Молчанова». По плану исследователи должны были посетить Новую Землю, мыс Желания, острова Греэм-Белл, Гукера, Хейса, архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Но как судну в море может помешать короноварус, остается загадкой, поскольку экипаж и пассажиры в городах высаживаться не собирались. В 2021 г. маршрут экспедиции, как и образовательная программа, не изменятся. 





Рекомендуем по теме:

Мысам на Новой Земле предложили присвоить имена участников Северной гидрографической экспедиции

САФУ открыл набор в состав новой экспедиции в Арктику

Ледокол "Михаил Сомов" вернулся с экспедиции "Трансарктика-2019"

"Профессор Молчанов" во время научной экспедиции спас экипаж "Алдана" от обезвоживания

Два научно-исследовательских суда вышли из Архангельска в экспедиции

Экспозиция "Архипелаг" о Земле Франца-Иосифа открылась в Нарьян-Мар


Заголовок Мэр Северодвинска оценил вывоз мусора с контейнерных площадок

"Дом кукол" в Петрозаводске распродает кукол

В Олонце выявлен первый случай коронавируса

Предпринимателям Мурманска расскажут о выплате МРОТ онлайн

Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок

Жителям Заполярья предложили посетить виртуальную выставку

Коронавирус обнаружен на острове Ягры
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета