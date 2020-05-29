Первый учебный год Яндекс.Лицей в НАО завершен
Первый курс в Яндекс. Лицее окончили 30 школьников из Ненецкого округа. Они прошли программу, разработанную в «Школе анализа данных», рассчитанную на 2 года. Обучение прошло в Ненецком аграрно-экономическом техникуме им. В. Волкова. Школьников 8-9 классов для следующего год обучения наберут в августе.
В первом курсе ребята изучили основы языка программирования Python, востребованного в IT-компаниях научной среде. Последние месяцы пришлось обучаться дистанционно, но Яндекс.Лицей адаптировался к онлайн формату быстро, сохранив привычный процесс обучения.
На втором курсе ребята изучат промышленное программирование, попробуют себя в разработке чат-ботов, игр, мобильных квестов. Организаторы считают, что знаний от Яндекс.Лицея достаточно для начала работы стажером, младшим разработчиком.
Глава Яндекс.Лицея М. Суслова рассказала, что стремится создать все условия для развития знаний школьников в IT. Ребята оценивают свои способности, развивают навыки в программировании. Для них это прекрасный старт, для нас — шанс внести свой вклад в развитие цифровизации и появление талантливых специалистов.
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