Портрет Героя СССР В. Маргелова появится на стене школы в Архангельске

Архангельская область >> Образование >> 30.05.2020

Большое граффити, на котором изображен военачальник ВОв, Герой Советского Союза, генерала В. Маргелов (1908-1990 гг.), нарисуют на стене архангельской школы №62. Эта школа в феврале 2020 г. получила имя героя.

В. Маргалов был легендарным командующими Воздушно-десантными войсками. На площадке школы оформят аллею Памяти, на которой разместят портреты героев войны. Она будет посвященная 75-летию Победы в ВОв. Этот проект реализует клуб "Орден" совместно с Центром "Патриот" и активом школы.

Напомним, что военно-патриотический клуб изначально был создан на базе  архангельской школы. Он выбрал для своей специализации воздушно-десантную подготовку.

Граффити будет сделано в честь 90-летия Воздушно-десантных войск, которое отметят в этом году.

Справка. Василий Филиппович Маргелов родился в 1908 г., умер в 1990 г. Военачальник получил звание героям Советского Союза в 1944 г., воевал и возглавлял войска на различных фронтах. После войны был командующим ВДВ в СССР с 1954 по 1959 гг. и с 1961 г. по 1979 г.





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