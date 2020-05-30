Портрет Героя СССР В. Маргелова появится на стене школы в Архангельске

Большое граффити, на котором изображен военачальник ВОв, Герой Советского Союза, генерала В. Маргелов (1908-1990 гг.), нарисуют на стене архангельской школы №62. Эта школа в феврале 2020 г. получила имя героя.



В. Маргалов был легендарным командующими Воздушно-десантными войсками. На площадке школы оформят аллею Памяти, на которой разместят портреты героев войны. Она будет посвященная 75-летию Победы в ВОв. Этот проект реализует клуб "Орден" совместно с Центром "Патриот" и активом школы.



Напомним, что военно-патриотический клуб изначально был создан на базе архангельской школы. Он выбрал для своей специализации воздушно-десантную подготовку.



Граффити будет сделано в честь 90-летия Воздушно-десантных войск, которое отметят в этом году.



Справка. Василий Филиппович Маргелов родился в 1908 г., умер в 1990 г. Военачальник получил звание героям Советского Союза в 1944 г., воевал и возглавлял войска на различных фронтах. После войны был командующим ВДВ в СССР с 1954 по 1959 гг. и с 1961 г. по 1979 г.