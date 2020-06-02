Педагоги НАО разработали проекты профилактики безнадзорности
Защита необычных проектов прошла в рамках конкурса методических разработок в области профилактики безнадзорности, правонарушений подростков и детей. Проекты-победители реализованы, о чем рассказали в Ненецком центре развития образования.
Этот конкурс в регионе проводится второй год в рамках госпрограммы НАО по обеспечению порядка, противодействие терроризму, экстремизму, преступности, коррупции в Ненецком округе.
Лучшая методическая разработка - «Гармония» от учителя Ненецкой спецшколы-интерната И. Ирискиной. Это проект, ориентированный на школьников 5–7 классов с нарушениями интеллекта, составлен с учетом потребностей, индивидуально-психологических и личных особенностей подростков, их интересов и увлечений.
Проект реализуется через внеурочную деятельность подростков в ГКОУ «Ненецкая СКШИ» путем групповых и индивидуальных уроков. Это дает возможность в уютной непринужденной обстановке воспитывать у детей активную позицию, давать им возможность проявить свои интересы и личностные качества.
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