Госуслуги запустили телеграм-канал для родителей

Ежедневно мессенджер публикует актуальную и полную информацию о господдержке российских семей. Теперь жители НАО могут получить госуслуги на телеграм-канале для родителей.



Министерство цифрового развития России создало канал только для родителей. Здесь можно найти все, что связно с детьми, родителями, выплатами и т. д. В мессенджере размещена информация о выплатах, положенных семьям с детьми до 3 лет (5 тыс. руб.) с апреля по июнь; семьям с детьми 3-16 лет (10 тыс. руб.); информация о выплате на детей 3-7 лет, чей размер составляет в округе 10556 руб. Это отличная возможность в одном месте найти всю необходимую информацию и оформить заявки на выплаты каждому ребенку.



Все выплаты оформляются, не выходя из квартиры через портал госуслуг.



Здесь публикуются инструкции о том, как зарегистрироваться на портале, написать заявление на все виды выплат, получить ответы на вопросы.



Напомним, что дополнительные выплаты на детей введены президентом РФ В. Путиным как меры поддержки в условиях эпидемии коронавируса.