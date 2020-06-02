Госуслуги запустили телеграм-канал для родителей

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 02.06.2020

Ежедневно мессенджер публикует актуальную и полную информацию о господдержке российских семей. Теперь жители НАО могут получить госуслуги  на телеграм-канале для родителей.

Министерство цифрового развития России создало канал только для родителей. Здесь можно найти все, что связно с детьми, родителями, выплатами и т. д. В мессенджере размещена информация о выплатах, положенных семьям с детьми до 3 лет (5 тыс. руб.) с апреля по июнь; семьям с детьми 3-16 лет (10 тыс. руб.); информация о выплате на детей 3-7 лет, чей размер составляет в округе 10556 руб. Это отличная возможность в одном месте найти всю необходимую информацию и оформить заявки на выплаты каждому ребенку. 

Все выплаты оформляются, не выходя из квартиры через портал госуслуг.

Здесь публикуются инструкции о том, как зарегистрироваться на портале, написать заявление на все виды выплат, получить ответы на вопросы.

Напомним, что дополнительные выплаты на детей введены президентом РФ В. Путиным как меры поддержки в условиях эпидемии коронавируса.





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