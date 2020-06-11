В Карелии выбрали лучших учителей

Республика Карелия >> Образование >> 11.06.2020

Общественный совет при Минобразования с конкурсной комиссией и экспертами выбрали победителей регионального конкурса учителей, а также претендентов на федеральную премию. В конкурсе федерального значения приняли участие 15 учителей, регионального – 23.

На премию в Дню учителя в 200 тыс. руб. от федерации претендуют: учительница иностранного языка Державинского лицея И. Лебедева, учитель информатики Рабочеостровской школы Е. Кустов, учитель информатики Лицея № 40 Р. Алексеева, учитель английского языка Гимназии Костомукши Н. Долгобородова.

100 тыс. руб. в качестве региональной премии могут получить:

- Э. Чуйкина, учитель начальных классов школы № 6  Сортавалы;

- Е. Мосенкова, учитель начальных классов Гимназии №17;

- И. Гошкиева, учитель ИЗО Ломоносовской гимназии;

- Е. Малышенко, учитель начальных классов школы №27;

- Е. Говоруха, учитель иностранного языка Университетского лицея.

В текущем году конкурс проводится в 15-й раз, а за все время его проведения в нем приняли участие 959 учителей.





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