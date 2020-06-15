В Коми выберут «Лучшего директора школы»

В республике стартует конкурс «Лучший директор школы», чья цель – поддержать и поощрить эффективных и талантливых руководителей школ. Члены конкурса должны иметь стаж работы на посту не менее 3 лет.



Сегодня стартовал прием заявок на участие в конкурсе. Он призван выявить инновационный опыт в области управления школой, повысить профессиональное мастерство руководителя. Заявки принимаются от глав общеобразовательных школ.



Конкурс будет состоять двух туров - из очного и заочного, и в каждом будут свои испытания. Победителя определят по рейтингу второго, очного этапа. Лучшему директору школы вручат денежный приз 30 тыс. руб., а также диплом.



Заявки принимаются до 31 августа.



Напомним, что система образования постоянно должна обновляться, чтобы отвечать требованиям времени, а директора школ обязаны организовать эффектную работу не только для учителей. Они должны найти общий язык со школьниками, что делают далеко не все руководители. Именно прогрессивные директора нужны школам, поэтому их нужно находить, и популяризировать методы их работы.