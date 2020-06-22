В Сыктывкаре обследуют здание Школы рабочей молодежи

Республика Коми >> Образование >> 22.06.2020

В столице Коми проводится комплексное обследование здания Школы рабочей молодежи. Подбирается подрядчик, который проведет обследование объекта культурного наследия - Школы рабочей молодежи. Она находится на ул. Кирова, 27.

Стоимость контракта на сайте госзакупки - 800 тыс. руб. Тендер состоится 6 июля, а его победителю придется выполнить работу в течение 2 месяцев с момента заключения сделки.

Комплексное обследование нужно для оценки состояния объекта культурного наследия и его капитального ремонта.

Здание находится в исторической части Сыктывкара в центре трех 2-этажных деревянных домов, построенных в середине 1920 - начала 1940 гг.  Г-образное  здание имеет два этажа и построено из бревен. Это памятник истории, связанный со становлением лесопромышленной отрасли в Коми.

Его особенностью является оформление мансард боковых ризалитов. Одна завершена пирамидальной крышей, треугольной люкарной и резной  звездой, напоминающей буденовку. Это образная форма в экстерьере здания  является элементом социальной окраски послереволюционной эпохи.





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