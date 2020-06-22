В Сыктывкаре обследуют здание Школы рабочей молодежи
В столице Коми проводится комплексное обследование здания Школы рабочей молодежи. Подбирается подрядчик, который проведет обследование объекта культурного наследия - Школы рабочей молодежи. Она находится на ул. Кирова, 27.
Стоимость контракта на сайте госзакупки - 800 тыс. руб. Тендер состоится 6 июля, а его победителю придется выполнить работу в течение 2 месяцев с момента заключения сделки.
Комплексное обследование нужно для оценки состояния объекта культурного наследия и его капитального ремонта.
Здание находится в исторической части Сыктывкара в центре трех 2-этажных деревянных домов, построенных в середине 1920 - начала 1940 гг. Г-образное здание имеет два этажа и построено из бревен. Это памятник истории, связанный со становлением лесопромышленной отрасли в Коми.
Его особенностью является оформление мансард боковых ризалитов. Одна завершена пирамидальной крышей, треугольной люкарной и резной звездой, напоминающей буденовку. Это образная форма в экстерьере здания является элементом социальной окраски послереволюционной эпохи.
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