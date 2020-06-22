Выпускников Коми наградят денежными премиями

Республика Коми >> Образование >> 22.06.2020

Призеры олимпиады школьников получат по 30 тыс. руб., а победители всероссийских олимпиад и выпускники, набравшие за ЕГЭ 100 баллов – по 50 тыс. руб. Фактически это размер месячной зарплаты в регионе. Об это рассказал главы Коми Владимир Уйба.

Первыми получателями денежных вознаграждений стали ученики Ухты, Сыктывкара и Сыктывдинского района. Также известно количество медалистов: золотые медали получили 365 школьников, серебряные - 141. Большинство отличников оказалось в воркутинской школе №23 - 19 человек, а  среди сел в лидерах Корткерос, Объячево, в которых по 5 круглых отличников.

Уйба считает деньги хорошим поощрением для школьников, которые хорошо учились на протяжении всего года. Также это стимул хорошо учиться, потому что учеба должна проходить не просто так, а ради чего-то.  Алгоритм таков:  человек учится ради получения благ. Первые результаты своей хорошей учебы уже принесли первые деньги. Теперь ребята будут знать, ради чего учиться дальше, чтобы эти блага были постоянными и в любимой профессии.





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