Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах
В Департаменте образования Ненецкого округа завершилось распределение малышей по организациям, реализующим программу дошкольного образования на территории Нарьян-Мара и п. Искателей.
В этом году 1 сентября 566 детей впервые пойдут в детсады. Распределение проводится исходя из даты постановки на учет и с учетом права на место в образовательную организацию в первоочередном порядке. Дети с 3 лет, согласно "майскому указу" В. Путина, должны получать места в первую очередь, и этого принципа придерживаются в регионе.
На 23 июня численность детей в НАО, поставленных на учет, составляет 1342 человека. Записать ребенка на предоставление места в детсаду можно дома, зайдя на портал "Госуслуги". Далее можно отслеживать свою позицию в очереди на место в детсад в "Личном кабинете".
Сейчас в Ненецком округе работает 31 организация, которая реализует программу дошкольного образования, в том числе 8 в Нарьян-Маре, 3 - в п. Искателей. Региону удается подбирать детсады для детей, ориентируясь на место проживания.
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