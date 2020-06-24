Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 24.06.2020

В Департаменте образования Ненецкого округа завершилось распределение малышей по организациям, реализующим программу дошкольного образования на территории Нарьян-Мара и п. Искателей.

В этом году 1 сентября  566 детей впервые пойдут в детсады. Распределение проводится исходя из даты постановки на учет и с учетом права на место в образовательную организацию в первоочередном порядке. Дети с 3 лет, согласно "майскому указу" В. Путина, должны получать места в первую очередь, и этого принципа придерживаются в регионе.

На 23 июня численность детей в НАО, поставленных на учет, составляет 1342 человека. Записать ребенка на предоставление места в детсаду можно дома,  зайдя на портал "Госуслуги". Далее можно отслеживать свою позицию в очереди на место в детсад в "Личном кабинете".

Сейчас в Ненецком округе работает 31 организация, которая реализует программу дошкольного образования, в том числе 8 в Нарьян-Маре, 3 - в п. Искателей. Региону удается подбирать детсады для детей, ориентируясь на место проживания.





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