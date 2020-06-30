Петрозаводский медицинский колледж выпустил 248 молодых специалистов

Республика Карелия >> Образование >> 30.06.2020

248 молодых медиков, окончивших Петрозаводский медколледж, пополнят учреждения здравоохранения Карелии. Некоторые ребята поедут работать в села.

Молодые специалисты обучились специальностям "сестринское дело", "фармация", "лечебное дело". Из них 18 стали отличниками, а красные дипломы им вручили в торжественной обстановке из рук И. Корсакова, вице-премьера правительства Карелии по вопросам здравоохранения и соцзащиты.

Все выпускники-отличники знают, куда пойдут работать, так как медсестры и фельдшеры нарасхват. Например, А. Елизарова станет заведующей ФАП в с. Березовка, где проживает 600 человек. Позже девушка получит высшее фельдшерское образование, а пока хочет поработать в селе, набраться практического опыта, тем более, что в селах медиков не хватает. Она живет в Кондопоге, а Березовка находится в 10 км от города. Наличие машины и водительских прав позволяет не зависеть от общественного транспорта. Девушке придется принимать больных в ФАП, назначать и контролировать лечение, по домам ходить.





Рекомендуем по теме:

Количество целевых мест для медиков в Карелии может быть увеличено

51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

Открытый форум прокуратуры Ненецкого округа пройдет 10 июня

Тотемский суд рассматривает дело по иску медиков к администрации района

Картельный сговор раскрыт в Карелии

В Петрозаводске проходит слет молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии


Работников соцзащиты Вологды будут судить в связи со смертью С. Кукина

«Мусорного оператора» Вологодской области могут признать банкротом

Полностью размыта железная дорога на Мурманск

В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета