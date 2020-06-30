Петрозаводский медицинский колледж выпустил 248 молодых специалистов
248 молодых медиков, окончивших Петрозаводский медколледж, пополнят учреждения здравоохранения Карелии. Некоторые ребята поедут работать в села.
Молодые специалисты обучились специальностям "сестринское дело", "фармация", "лечебное дело". Из них 18 стали отличниками, а красные дипломы им вручили в торжественной обстановке из рук И. Корсакова, вице-премьера правительства Карелии по вопросам здравоохранения и соцзащиты.
Все выпускники-отличники знают, куда пойдут работать, так как медсестры и фельдшеры нарасхват. Например, А. Елизарова станет заведующей ФАП в с. Березовка, где проживает 600 человек. Позже девушка получит высшее фельдшерское образование, а пока хочет поработать в селе, набраться практического опыта, тем более, что в селах медиков не хватает. Она живет в Кондопоге, а Березовка находится в 10 км от города. Наличие машины и водительских прав позволяет не зависеть от общественного транспорта. Девушке придется принимать больных в ФАП, назначать и контролировать лечение, по домам ходить.
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