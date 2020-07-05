61 десятый класс откроется 1 сентября в Вологде

Вологодская область >> Образование >> 05.07.2020

В новом учебном году в городе откроется 61 10-ф класс. Об этом рассказала глава управления образования Вологды И. Гуляева. 10-х классов не будет в школах № 31 и № 19.

Всего этой весной 9 класс  в городе закончили 3676 школьников. Для поступления в 10 класс нужно пройти конкурсный отбор, поэтому в каждой школе работают 2 комиссии: апелляционная и индивидуальная. Для зачисления в школу, родителям нужно принести копию аттестата, свидетельства о рождении, медсправку. Комиссия будет учитывать успеваемость ученика по основным предметам: русскому языку, математике и дисциплине, которую школа заявляет для углубленного изучения.

Каждая школа составит рейтинг учеников, где просчитают средний балл аттестата, годовых отметок за прошлый учебный го трем основным предметам. 3 балла добавят за аттестат с отличием, 10 – за диплом победителя/призера олимпиад. Если у 2-х человек одинаковый балл, то преимущество отдадут тому, у кого выше балл годовых отметок за прошлый год.

Прием документов стартовал 23 июня и завершится 1 августа. Решение комиссия примет 3 августа, приказ о зачислении издаст 7 августа.





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