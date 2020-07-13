Бесплатным горячим питанием будут кормить младших школьников в Вологодской области

В Вологде с 1 сентября 19 тыс. школьников начальных классов будут бесплатно получать горячие обеды в школах. Раньше это было невозможно, поскольку в некоторых шкалах не было условий для приготовления горячей пищи. Но в этом году все городские школы будут переоборудованы для приготовления свежих обедов.



По Вологодской области бесплатное горячие питание получат 60 тыс. детей. Лучше будут кормить и детей из нуждающихся семей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Увеличено финансирование питания для льготников. Если ранее на ребенка выделялось 50 руб., то с 1 сентября - 63 руб. На это уже удалось найти 34 млн руб.



В Вологде ремонтируют школы №№ 5, 20, 9, 11, 28, 36, на что выделено 220 млн руб. из бюджетов всех уровней. Объем работ большой, пока строители в сроки укладываются. В некоторых школах работы идут в пищеблоках. В рамках исполнения поручения В. Путина проводится обновление мебели, оборудования. К новому учебному году все запланированные работы должны быть выполнены.