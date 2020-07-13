Бесплатным горячим питанием будут кормить младших школьников в Вологодской области

Вологодская область >> Образование >> 13.07.2020

В Вологде с 1 сентября 19 тыс. школьников начальных классов будут бесплатно получать горячие обеды в школах. Раньше это было невозможно, поскольку в некоторых шкалах не было условий для приготовления горячей пищи. Но в этом году все городские школы будут переоборудованы для приготовления свежих обедов.

По Вологодской области бесплатное горячие питание получат 60 тыс. детей. Лучше будут кормить и детей из нуждающихся семей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Увеличено финансирование питания для льготников. Если ранее на ребенка выделялось 50 руб., то с 1 сентября - 63 руб. На это уже удалось найти 34 млн руб.

В Вологде ремонтируют школы №№ 5, 20, 9, 11, 28, 36, на что выделено 220 млн руб. из бюджетов всех уровней. Объем работ большой, пока строители в сроки укладываются. В некоторых школах работы идут в пищеблоках. В рамках исполнения поручения В. Путина проводится обновление мебели, оборудования. К новому учебному году все запланированные работы должны быть выполнены.





Рекомендуем по теме:

В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

В 6 школах и 3 детсадах Вологды проводятся капремонты

Уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка О. Смирнова изучила организацию питания в школе №42

В Вологде увеличен размер губернаторских стипендий с 3 до 10 тыс. руб.

Льготное питание в школах Вологды подорожает на 15 руб.

В Коми замечены нарушения в школах, связанные с питанием школьников с ограниченными возможностями


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

В Белозерске установили 10 арт-объектов в честь поэта С. Орлова

Группа компаний УЛК и WWF сохранят ценные леса в Архангельской области

Череповецким начальникам покажут пользу удаленки

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета