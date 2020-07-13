В Череповце ЕГЭ сдают неправильно

Вологодская область >> Образование >> 13.07.2020

В Вологодской области обнаружены нарушения в пункте проведения ЕГЭ. В Череповце информацию для школьников так спрятали на сайте школы, что невозможно было найти ни методические материалы, ни сведения об апелляциях. Ученики, которые сдавали ЕГЭ, их родители не получили информацию о порядке приема и подачи апелляций, а это нужно было сделать под подпись. Также сотрудники школ не были проинформированы под расписку о наличии в аудиториях видеозаписывающих устройств, о мерах административного и дисциплинарного воздействия, об основаниях для недопущения к экзамену.

Прокуратура уже направила администрации школы представление о необходимости устранения нарушений. Остается неясно, кто допустил столько ошибок и насколько этот человек компетентен, занимать свою должность. Существуют четкие правила подготовки к ЕГЭ, которые в школе были проигнорированы.

В одной из вологодских школ также зафиксировали нарушение – там нарушили санитарный режим, а дистанция между сдающими ЕНЭ не была соблюдена. Виновным были выписаны предписания, а нарушения быстро устранены.





Рекомендуем по теме:

В 6 школах и 3 детсадах Вологды проводятся капремонты

Поборы в школах Архангельска продолжаются

III фестиваль «Одаренные дети Арктики» завершен в НАО

Четыре вологодских школы получили современное оборудование

В Череповце построят самую большую школу в регионе

В 30 школах НАО проведут Всероссийские проверочные работы


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

В Белозерске установили 10 арт-объектов в честь поэта С. Орлова

Группа компаний УЛК и WWF сохранят ценные леса в Архангельской области

Череповецким начальникам покажут пользу удаленки

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета