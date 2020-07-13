В Череповце ЕГЭ сдают неправильно

В Вологодской области обнаружены нарушения в пункте проведения ЕГЭ. В Череповце информацию для школьников так спрятали на сайте школы, что невозможно было найти ни методические материалы, ни сведения об апелляциях. Ученики, которые сдавали ЕГЭ, их родители не получили информацию о порядке приема и подачи апелляций, а это нужно было сделать под подпись. Также сотрудники школ не были проинформированы под расписку о наличии в аудиториях видеозаписывающих устройств, о мерах административного и дисциплинарного воздействия, об основаниях для недопущения к экзамену.



Прокуратура уже направила администрации школы представление о необходимости устранения нарушений. Остается неясно, кто допустил столько ошибок и насколько этот человек компетентен, занимать свою должность. Существуют четкие правила подготовки к ЕГЭ, которые в школе были проигнорированы.



В одной из вологодских школ также зафиксировали нарушение – там нарушили санитарный режим, а дистанция между сдающими ЕНЭ не была соблюдена. Виновным были выписаны предписания, а нарушения быстро устранены.