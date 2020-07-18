15 выпускников НАО наградили премией за выдающиеся заслуги

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 18.07.2020

Выпускными школ, завершившие образование в школе  с отличием получат денежные премии, как и те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов.

Ребята получат по 8 тыс. руб. Таких счастливчиков 15 на весь округ. Это школьники, успешно прошедшие аттестацию, завершили 11-й класс с отличием и получившие медали «За особые успехи в учении». Среди них 5 выпускников школы №1, двое - из школы №2, четверо - из школы №4, трое - из школы п. Искателей и один из п. Красное.

В окружном Департаменте образования пояснили, что по результатам ЕГЭ вознаграждение 15 тыс. руб. получат выпускники 11-х классов, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ.

По причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации во время сдачи ЕГЭ  на более позднее время перенесено рассмотрение вопроса по выпускникам-стобалльникам.

Согласно положению об условиях, размерах, порядке предоставления денежных поощрений людям, проявившим способности, право на поощрение имеют призеры и победители финального этапа российской олимпиады школьников, национальных, международных чемпионатов по профмастерству WorldSkills Russia, наставники победителей и призеров.





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