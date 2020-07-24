В НАО стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 24.07.2020

К участию в акции приглашают жителей округа. Она проводится каждый год Комплексным центром соцобслуживания населения  и Ненецким отделением «Российского Красного Креста».

Любой человек или организация могут помочь нуждающимся детям купить необходимые канцелярские товары для школьников: пеналы, тетрадки, дневники, рюкзаки, карандаши, ручки, закладки, другие принадлежности. В этом году впервые начали принимать обувь и школьную форму. Канцелярские принадлежности принимаются в любом объеме. 

Все собранные предметы распределят между семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Канцелярские принадлежности собирают в наборы, и передают семьям с детьми. Распределение происходит по заявкам родителей. Кому-то необходим новый портфель, кому-то пенал. Всегда нужны тетради и альбомы, краски. Все предметы и вещи должны быть новыми.

В 2019 г. в рамках акции было сформировано 90 наборов.

В 2020 г. акция продлится до конца августа. Благотворительную помощь принимают в Нарьян-Маре на ул. Рабочая, 17а.





Рекомендуем по теме:

300 кг свежей рыбы раздали 130 семьям Череповца

В Нарьян-Маре состоялся круглый стол "Вместе мы сможем больше"

Акция "Елка желаний" стартовала в Ненецком округе

Акция "Соберем ребенка в школу" в НАО продолжается

Список принадлежностей в школу 1 класс

26 - 27 июня в Петрозаводске пройдет акция "Добрый шкаф"


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet

Мурманчане обворовали и замусорили новый скверик

Сотрудники окружных предприятий научатся повышать производительность труда

Пенсионный фонд не хотел выплачивать детям-инвалидам социальные пособия
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета