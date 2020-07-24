В НАО стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
К участию в акции приглашают жителей округа. Она проводится каждый год Комплексным центром соцобслуживания населения и Ненецким отделением «Российского Красного Креста».
Любой человек или организация могут помочь нуждающимся детям купить необходимые канцелярские товары для школьников: пеналы, тетрадки, дневники, рюкзаки, карандаши, ручки, закладки, другие принадлежности. В этом году впервые начали принимать обувь и школьную форму. Канцелярские принадлежности принимаются в любом объеме.
Все собранные предметы распределят между семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Канцелярские принадлежности собирают в наборы, и передают семьям с детьми. Распределение происходит по заявкам родителей. Кому-то необходим новый портфель, кому-то пенал. Всегда нужны тетради и альбомы, краски. Все предметы и вещи должны быть новыми.
В 2019 г. в рамках акции было сформировано 90 наборов.
В 2020 г. акция продлится до конца августа. Благотворительную помощь принимают в Нарьян-Маре на ул. Рабочая, 17а.
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