Сенсорную комнату для детей с ОВЗ оборудовали в детсаду № 26 Вологды

Вологодская область >> Образование >> 25.07.2020

Обустройство среды для маломобильных детей продолжается в образовательных учреждениях Вологды. Мэр С. Воропанов побывал в детском саду № 26, который является участником программы «Доступная среда». Здесь воспитываются дети с тяжкими нарушениями речи, а работу с ними ведут 7 учителей-логопедов и психолог.

Садик основан в 1939 г. Его посещают 133 человека. Дети занимаются по специализированным и общеобразовательным программам. Недавно в рамках  программы там  оборудована сенсорная комната с мультимедийными средствами обучения, бизибордами, столом для рисования песком. Здесь будут заниматься  все воспитанники детсада.

Также в садике сделана санитарная комната для маломобильных детей, пандус, расширены дверные проемы. Объем средств из федерального и регионального бюджета на работы составил 1,14 млн руб.

Программа организации доступной среды в Вологде реализуется с 2011 г., с 2016 г. в нее вошли детсады. Работы продолжатся в 2021 г., и не только в детсадах, но и в школах, где будут созданы условия для детей-инвалидов.





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