Дежурные группы откроются с 3 августа во всех детских садах Сыктывкара

Власти Коми решили открыть дежурные группы во всех детсадах Сыктывкара с 3 августа. Только в 7 учреждениях они не откроются, так как там ведутся ремонтные работы.



В Коми идет активная подготовка учреждений образования к новому учебному году. Для этого власти выделили 550 млн руб. на укрепление материально-технической базы, создание безопасных комфортных условий.



Детским садам нужно выполнить дополнительные санитарные требования, для чего будут созданы условия для утренних фильтров, обработки рук антисептиками и обеззараживания воздуха. Эпидситуация в регионе позволит детям начать учебный год в стенах своих школ. Сейчас для этого есть все предпосылки. Есть еще месяц на улучшение ситуации с коронавирусом.



По данным управления Роспотребнадзора Коми, подтверждено 4964 коронавирусных больных, прирост за день составил 53 случая. Выздоровели 3149 человек, а умерли 40 человек. Под меднаблюдением находятся 2619 человек, 2598 из которых контактировали с больными, 21 человек прибыл из-за границы.