Система образования Карелии близка к коллапсу

Республика Карелия >> Образование >> 27.07.2020

Учитель английского языка И. Кузнецова написала письмо главе Карелии А. Парфенчикову, главе Минобразования республики Р. Голубеву. Она заявила, что система образования в регионе нуждается в серьезной проверке на прочность.

Размер зарплаты школьного учителя за 36 часов работы в неделю вынуждает  искать возможности для дополнительного заработка. Многие работают по совместительству или по договору на оказание услуги. С каждым годом меньше людей приходят работать в школу, а если приходят, надолго не остаются. Опытные учителя уходят в сферы, где можно заработать.

При этом давление на учителей растет, а по сути, учитель уже сейчас является самым бесправным участником процесса образования. Власти не советуются с педагогами, когда принимают решения, напрямую связанные с профессиональной деятельностью учителей. Мнение учителей является невысказанным и неучтенным.

На сегодняшний день учителя не знают, в какую школу вернутся: в традиционную, дистанционную, гибридную, а значит, не могут полноценно подготовиться к учебному процессу.





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