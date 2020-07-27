Система образования Карелии близка к коллапсу
Учитель английского языка И. Кузнецова написала письмо главе Карелии А. Парфенчикову, главе Минобразования республики Р. Голубеву. Она заявила, что система образования в регионе нуждается в серьезной проверке на прочность.
Размер зарплаты школьного учителя за 36 часов работы в неделю вынуждает искать возможности для дополнительного заработка. Многие работают по совместительству или по договору на оказание услуги. С каждым годом меньше людей приходят работать в школу, а если приходят, надолго не остаются. Опытные учителя уходят в сферы, где можно заработать.
При этом давление на учителей растет, а по сути, учитель уже сейчас является самым бесправным участником процесса образования. Власти не советуются с педагогами, когда принимают решения, напрямую связанные с профессиональной деятельностью учителей. Мнение учителей является невысказанным и неучтенным.
На сегодняшний день учителя не знают, в какую школу вернутся: в традиционную, дистанционную, гибридную, а значит, не могут полноценно подготовиться к учебному процессу.
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