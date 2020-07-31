Быть или не быть тожественным линейкам 1 сентября?

В Вологодской области школьные линейки пройдут по решению муниципалитетов, о чем заявил губернатор О. Кувшинников. Будет учтена ситуация с распространением коронавируса. Эта ситуация в каждом муниципалитете может отличаться. Разрешено проводить линейки в День знаний только в местах со стабильной эпидемиологической ситуацией.



Возникает вопрос, если власти Вологодчины уже приняли решение учебный год начать в штатном режиме, то какой смысл разрешать или не разрешать линейки? Дети все равно будут общаться в классах и коридорах школы, что гораздо опаснее, чем простоять час на улице во время линейки. Лишать детей торжества нельзя, особенно первоклассников, для которых это первое знакомство со школой. Родители первоклашек надеются, что здравый смысл восторжествует, и торжественной линейки их детей никто не лишит.



Министр просвещения России С. Кравцова отметил, что в школах вовсю идет подготовка к учебному году. 1 сентября школы откроются в штатном режиме, с учетом санитарно-эпидемиологических норм.