Колледж в Карелии направит 16 млн руб. на создание доступной среды обучения
Эти деньги пойдут на обустройство пандусов и лифтов, нанесение разметки и закупку реабилитационного оборудования и компьютеров.
Петрозаводский педколледж получил субсидию от федерации в размер 15,8 млн руб. по госпрограмме "Доступная среда". Эти средства должны быть потрачены на совершенствование условий образования для инвалидов в 2021 г.
В колледже работают со студентами-инвалидами на протяжении 5 лет. Разработаны программы для людей с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения. Теперь их можно будет обучит вождению машины, повысить квалификацию педагогов, закупить и разработать образовательные ресурсы. Впервые колледж полит собственный автобус, адаптированный для транспортировки маломобильных людей, в том числе в колясках, что сделает обучение и проведение мероприятий более доступными.
Новое оборудование можно будет отдавать во временное пользование нуждающимся. Специалисты учреждения будут консультировать коллег, проводить мониторинг, сопровождать учащихся в средних профучреждениях.
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