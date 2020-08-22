В Мурманске стартовал образовательный модуль программы Архитекторы.рф

Северный маршрут российской программы образования проходит через Архангельск, Мурманск, Малые Карелы, Териберку. Группа экспертов, кураторов, участников начала работу в Мурманске.



В рамках исследовательского модуля 3 дня будут проходить встречи, рабочие совещания с художниками, экспертами, представителями сообществ, органов власти, музейного дела. Архитекторы ознакомятся с рыбным и торговым портами, поселком Териберка.



С архитекторами уже пообщались замгубернатора региона О. Астахова и министр градостроительства М. Кудряшов.



Астахова отметила, что взаимодействие с архитекторами нужна, поскольку нужно обсуждать и формировать градостроительные планы, а в соответствии с ними реализовывать проекты. Участникам проекта предоставили программы наработки проекта «Наш Мурманск», чтобы услышать свежий профессиональный взгляд со стороны, получить советы.



В региональном модуле «Российский контекст» принимают участие 100 человек, которые посетят 15 населенных пунктов РФ за 8 дней. Мурманск является хорошим примером северного города. Важно понять его градостроительные проблемы, и как далее с ним работать.