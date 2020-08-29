Завершен прием в медицинские колледжи и вузы

Подведен итог приемной кампании в медвузы и колледжи. По итогу ЕГЭ договор на целевое обучение хотели подписать 380 выпускников школ. После приемных экзаменов в вузы РФ из Вологодской области поступили 246 человека, в колледжи - 390. Студенты целевых программам получат допстипендию региона, а получив диплом, могут гарантированно устроиться в медицинские учреждения Вологодской области.



По итогам проводимого Минобрнауки РФ конкурса по распределению цифр приема на 2021/2022 гг. возникла проблема распределения мест. Благодаря методике Минобрнауки, некоторые приемные места удалось освоить, но на 100 % разыграть объем контрольных цифр ординатуры не удалось, что негативно скажется на обеспечении регионов медиками. Претензии можно предъявить многим вузам, которые неактивно работали с регионами по квотам, хотя это было очень важно для страны.



В ходе приемной кампании были проблемы с некорректным планированием приема, тестами, приемом документов, зачислением на целевые места. Не все вузы отработали с регионами хорошо.