В Петрозаводске в первый класс пошли 3,6 тыс. школьников

1 сентября за школьные парты в Петрозаводске сели 31650 учеников 38 общеобразовательных учреждений. Из них 3650 - первоклассники. Из-за пандемии в школах пришлось ввести особые меры безопасности, поэтому День знаний по сути был только у учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, и то, только в случае, если ее количество не превышало 50 человек. Почему были выбраны только эти классы? Потому что первоклассников это знакомство со школой, для 9-ых и 11-ых классов – последний День знаний в школе.



Во всех школах линейки прошли по-своему. В гимназии №37 первоклассники стояли отдельно от родителей, которые масочный режим не соблюдали. В финно-угорской школе родителей вообще на линейку не пустили. В Ломоносовской гимназии дети перед линейкой собирались у Дома куклы.



В любом случае начало учебного года очень отличалось от привычного, и это сказывалось на не самом лучшем настроении школьников и педагогов. Праздника как такового не ощущалось, особенно когда людей было мало, все были в масках, а следили за процессом руководители учебных заведений не всегда корректно и адекватно.