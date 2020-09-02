В Петрозаводске в первый класс пошли 3,6 тыс. школьников

Республика Карелия >> Образование >> 02.09.2020

1 сентября за школьные парты в Петрозаводске сели 31650 учеников 38 общеобразовательных учреждений. Из них 3650 - первоклассники. Из-за пандемии в школах пришлось ввести особые меры безопасности, поэтому День знаний по сути был только у учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, и то, только в случае, если ее количество не превышало 50 человек. Почему были выбраны только эти классы? Потому что первоклассников это знакомство со школой, для 9-ых и 11-ых классов – последний День знаний в школе.

Во всех школах линейки прошли по-своему. В гимназии №37 первоклассники стояли отдельно от родителей, которые масочный режим не соблюдали. В финно-угорской школе родителей вообще на линейку не пустили. В Ломоносовской гимназии дети перед линейкой собирались у Дома куклы.

В любом случае начало учебного года очень отличалось от привычного, и это сказывалось на не самом лучшем настроении школьников и педагогов. Праздника как такового не ощущалось, особенно когда людей было мало, все были в масках, а следили за процессом руководители учебных заведений не всегда корректно и адекватно.





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