19 тыс. школьников Вологды обеспечены бесплатным горячим питанием

Вологодская область >> Образование >> 04.09.2020

18 тыс. человек из младшей школы, 1 тыс. - ОВЗ получили первое бесплатное питание в учреждениях образования. Мэр Вологды С. Воропанов побывал в школе № 36 и проверил, как на деле выполняется распоряжение президента РФ.

Обеспечить горячим питанием все начальные классы нужно до сентября 2023 г. Регион эту задачу уже выполнил, для чего в 344 школах подготовлено 416 пищеблоков, буфетов.

В школе № 36 сделали капремонт столовой. До этого в учреждении для школьников не готовили. Ранее здесь располагался интернат, но в 1999 г. прошла реорганизация, когда в школе появился буфет. Там питались школьники, а еду им привозили из ближайшей школы № 37. Столовую и пищеблок сделали только в этом году - купили оборудование на 3 млн руб. (плиты, котломойку, пароконвектомат, жарочный котел, пищеварочный котел, посудомоечную машину).

Меню разработано строго по нормам. Пища подается в вареном или запеченном виде. Одно меню - для младшей, одно - для средней школы.

В школе № 36 бесплатное горячее питание получают 380 младшеклассников.





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