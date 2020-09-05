В Коми открыли школу на 1200 мест

Многострадальную школу открыли в Коми. Ее строили 4 года, постоянно испытывая проблемы.



Теперь гимназия на 1200 мест открыта. Все ее кабинеты оснащены интерактивным досками, 3Д-принтерами, есть спортзал, класс для хореографии, зал единоборств, тренажерный зал, стадион с беговой дорожкой, баскетбольная площадка и футбольное поле. В здании гимназии есть медблок с стоматологическим и процедурным кабинетами. На сегодня в Сыктывкаре это самая современная школа не только по интерьеру, но и по оборудованию.



Глава Коми В. Уйба побывал на торжественном открытии гимназии, сказав напутственные слова ученикам и преподавателям.



Строительство школы началось в 2016 г. Контракт с одним подрядчиком пришлось расторгнуть из-за срыва срока строительства, второму подрядчику, обещавшему сдать школу в 2018 г., задача оказалась не по силам. Строительство заканчивал «Универсалстрой», к чьей работе также было много претензий у комиссии стройнадзора. На строительство объекта было потрачено 860 млн руб. из бюджетов федерации и региона.



