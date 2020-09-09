Учителей НАО приглашают во Всероссийский экспертный педсовет

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 09.09.2020

Открытый набор учителей стартовал при Минпросвещения. Всероссийский экспертный педсовет поможет в принятии эффективных решений на уровне федерации.

Все образовательные организации проинформированы о подаче заявок. 11 сентября состоится обратная связь. Стать членом экспертного педсовета – возможность обменяться опытом, оказать помощь в принятии эффективных решений по улучшению образования, материальной оснащенности школ, а по вопросам оплаты труда, профессионального развития педагогов.

К участию приглашают всех российских учителей, имеющих стаж работы не меньше 5 лет. Членов совета определят по итогам всенародного голосования 21 сентября - 4 октября. Для выдвижения своей кандидатуры нужно рассказать о педагогических достижениях, выразить свой взгляд на развитие системы образования и видением своей роли в совете. Заявки принимают с 5 по 17 сентября.

Заявки подаются на портале «Российское образование», путем создания поста на странице в соцсети «Одноклассники» с хештегом #педсовет2020, написанием сообщение в сообщество «Мы учителя».

Победителей голосования объявят 5 октября на торжественном праздновании Дня учителя.





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