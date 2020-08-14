В сентябре в НАО откроются три «Точки роста»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 22.09.2020

Первые три образовательных центра, организованных в соответствии с федеральным проектом «Современная школа», откроются на базе трех школ Нарьян-Мара, сообщила пресс-служба администрации НАО. В «Точках роста» будут установлены современные компьютеры, квадрокоптеры, 3D-принтеры и оборудование для отработки навыков оказания первой помощи. Образовательные площадки помогут школьникам при разработке собственных проектов, подготовке к конкурсам различного уровня и обучении в области информатики и ОБЖ.

Инфраструктуру «Точек роста» будет разрешено использовать не только во время школьных занятий. Они рассматриваются как общественные пространства для проектной деятельности, развития компетенций, цифровой грамотности и творческой самореализации школьников, родителей и педагогов.

В региональной администрации уточнили, что на территории НАО уже работает одна «Точка роста» в поселка Индига. Ее создание было профинансировано только за счет окружного бюджета.

Национальный проект «Образование», призванный повысить качество и конкурентоспособность российской системы обучения, предполагает открытие в стране 16 тысяч «Точек роста» к 2024 году.





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