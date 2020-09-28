В Коми 99% дошкольников будут обеспечены детсадами

Республика Коми >> Образование >> 28.09.2020

До конца 2020 г. в республике планируют ввести 540 мест в детсадах Эжвы и Выльгорты, выкупить помещения для 84 мест в Сыктывкаре.

Глава Коми В. Уйба в День воспитателя пожелал работникам дошкольного образования быть преданными профессии, любить детей, а для работы в комфортных условиях будут строить детсады, оснащать учреждения оборудованием, развивать негосударственные формы дошкольного образования.

По данным Минобразования Коми, в этом году введен в эксплуатацию детсад на 50 человек в Большелуге Корткеросского района. Детсад на 120 человек появится в Усть-Цильме, школа-сад на 145 человек - в Часово Сыктывдинского района, школа-сад на 80 человек - в Дутово горокруга "Вуктыл", детсад на 45 мест - в с. Щельябож.

Также дополнительно введут 298 мест в частных дошкольных садиках и у ИП, а охват услугами дошкольного образования составит 99 %. Работа проводится в рамках республиканской программы, призванной обеспечить местами в детсадах детей до 3 лет. В Коми ее выполняют ударно, значительно опережая общероссийский показатель.  





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